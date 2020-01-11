Елизавету II заметили за рулем внедорожника

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике после скандального заявления принца Гари и его жены Меган Маркл. Причем сделала она это очень эффектно, за рулем внедорожника Land Rover. Журналисты отметили, что вид у королевы был очень недовольный.

На заднем сидении автомобиля была замечена собака. Ранее сообщалось, что в королевской семье ищут выход из положения, в которое их поставил принц Гарри.