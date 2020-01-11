Турчинов призвал "наказать Россию" за сбитый в Иране Boeing

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Россию нужно наказать за сбитый Ираном Boeing. Он написал в Facebook, что Москва могла участвовать в подготовке катастрофы.