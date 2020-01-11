Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Россию нужно наказать за сбитый Ираном Boeing. Он написал в Facebook, что Москва могла участвовать в подготовке катастрофы.
"Страшная трагедия не может остаться без сурового наказания виновных, родные и близкие погибших нуждаются в справедливости. Это уже второй пассажирский "Боинг", который за последнее время был уничтожен российской ракетой", - написал Турчинов.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.