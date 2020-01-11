Макрон посетит Киев по приглашению Зеленского

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе общения Зеленский пригласил своего французского коллегу посетить Киев, Макрон принял приглашение. Стороны договорились, что расшифровывать черные ящики сбитого в Тегеране самолета будут специалисты из Франции.

Также Макрон и Зеленский договорились провести встречу в трехстороннем формате: Украина, Франция и Германия. Французский лидер пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.