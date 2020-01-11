Представители РФ проконтролируют работу силовиков в Абхазии

Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба сообщил, что в предстоящем совещании силовых ведомств республики примут участие делегаты из России. Делегация из РФ под руководством заместителя секретаря Совета Безопасности России Рашида Нургалиева прибыла в Абхазию утром 10 января.

По словам Килбы, 11 января в центре Сухума наблюдается гораздо меньше протестующих, чем в первые два дня протеста. Правоохранительные органы и силовики работают в усиленном режиме.