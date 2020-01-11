В Москве началась встреча Путина и Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Кремль по приглашению российского лидера Владимира Путина. Вместе с ней в российскую столицу прилетел министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Ожидается, что стороны обсудят урегулирование военного конфликта на востоке Украины, обострение американо-иранского кризиса на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Ливии и Сирии.