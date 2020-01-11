Трамп готов вывести войска из Ирака в обмен на деньги

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американского контингента из Ирака, страна должна компенсировать американской стороне расходы. По словам Трампа, речь идет о военных базах, аэродромах и посольстве, которые построили американцы.

Американский лидер подчеркнул, что призывы о выводе американских войск в Ираке звучат только публично, а в "частных разговорах" это тема не поднималась. Также у Вашингтона есть план как заставить Ирак заплатить. Трамп утверждает, что Ирак хранит на счетах в США около 35 миллиардов долларов, поэтому взыскать с них компенсацию будет не так уж сложно.