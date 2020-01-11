ЦИК Абхазии анонсировал повторные президентские выборы

Глава Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что ведомство определит дату повторных президентских выборов 13 января. По его словам, это произойдет в первой половине дня и ЦИК сразу же оповестит об этом СМИ и граждан республики.

Также Гогия отметил, что в ЦИК поступили документы Верховного суда о необходимости проведения повторных выборов президента республики. 11 января также состоялась встреча премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы с лидером оппозиционных сил Асланом Бжанией. По итогам переговоров Бжания отметил, что стороны пришли к взаимопониманию.