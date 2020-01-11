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Иранская система ПВО распознала в украинском Boeing крылатую ракету

Мир

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде сообщил, что система ПВО приняла украинский самолет за крылатую ракету. Об этом он заявил на пресс-конференции, где также взял полную ответственность за сбитый лайнер "Международных авиалиний Украины".

Напомним, украинский Boeing со 176 людьми на борту был сбит 8 января 2020 года.

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Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
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