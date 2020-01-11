Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде сообщил, что система ПВО приняла украинский самолет за крылатую ракету. Об этом он заявил на пресс-конференции, где также взял полную ответственность за сбитый лайнер "Международных авиалиний Украины".
Напомним, украинский Boeing со 176 людьми на борту был сбит 8 января 2020 года.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.