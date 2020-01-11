Глава СБУ заявил, что знал о попадании ракеты в украинский Boeing

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что накануне в пятницу вечером ведомство рассматривало две версии случившегося в Тегеране. По его словам, собранные данные говорили о том, что в украинский "боинг" "Международных авиалиний Украины" могла попасть ракета.

Вторая версия трагедии - это террористический акт. Баканов отметил, что в субботу утром иранские власти подтвердили первую версию.