Глава СБУ Иван Баканов заявил, что накануне в пятницу вечером ведомство рассматривало две версии случившегося в Тегеране. По его словам, собранные данные говорили о том, что в украинский "боинг" "Международных авиалиний Украины" могла попасть ракета.
Вторая версия трагедии - это террористический акт. Баканов отметил, что в субботу утром иранские власти подтвердили первую версию.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.