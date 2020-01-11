Страница верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Twitter, где публиковалась информация на английском языке, была заблокирована администрацией соцсети. Примечательно, что у Хаменеи есть еще как минимум три страницы, где публикуется информация на арабском и французском языках, а также фарси.
Если зайти на страницу верховного лидера Ирана, то там будет написано, что "Действие учетной записи временно приостановлено".
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.