Twitter заблокировал одну из страниц верховного лидера Ирана

Страница верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Twitter, где публиковалась информация на английском языке, была заблокирована администрацией соцсети. Примечательно, что у Хаменеи есть еще как минимум три страницы, где публикуется информация на арабском и французском языках, а также фарси.

Если зайти на страницу верховного лидера Ирана, то там будет написано, что "Действие учетной записи временно приостановлено".