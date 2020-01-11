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Twitter заблокировал одну из страниц верховного лидера Ирана

Мир

Страница верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Twitter, где публиковалась информация на английском языке, была заблокирована администрацией соцсети. Примечательно, что у Хаменеи есть еще как минимум три страницы, где публикуется информация на арабском и французском языках, а также фарси.

Если зайти на страницу верховного лидера Ирана, то там будет написано, что "Действие учетной записи временно приостановлено".

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