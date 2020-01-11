В субботу, 11 января. власти Абхазии планируют провести переговоры с представителями оппозиции. Об этом ТАСС рассказал секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.
"На сегодняшний день запланированы переговоры между представителями власти и оппозиции, возможные встречи - повторяю, возможные - представителей российской делегации с представителями различных политических сил. К вечеру надеемся получить позитивные результаты - разрешение, снятие "горячей" фазы существующего конфликта", - пояснил Килба.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.