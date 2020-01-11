Зеленский прокомментировал признание иранских властей

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление иранских властей о причастности ПВО к крушению украинского Boeing. Ранее в Иране заявили, что ошибочно сбили самолет "Международных авиалиний Украины" из-за того, что он пролетал над военным объектом.

Зеленский назвал ряд требований, которые должны соблюсти власти Ирана. Украинский лидер ожидает полного признания вины и официальных извинений, а также выплаты компенсаций родственникам погибших. Также Зеленский заявил о необходимости "строго наказать" виновных в трагедии.