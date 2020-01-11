Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал признание Ирана в причастности к крушению украинского Boeing. По его мнению, это должно поставить точку в этом трагическом инциденте.
"Трагический инцидент. Людей не вернуть. Признание ошибки, пусть и не сразу, и выражение сожаления достойно того, чтобы быть принятым", - сказал Косачев.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.