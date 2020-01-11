В Совфеде прокомментировали заявление Ирана о сбитом самолете

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал признание Ирана в причастности к крушению украинского Boeing. По его мнению, это должно поставить точку в этом трагическом инциденте.