Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости восстановить отношения с Россией. По его мнению, особого внимания требуют торговые отношения.
"Я думаю, мы должны быть в состоянии вести торговлю с Россией. Думаю, надо поладить", - сказал Трамп.
Американский лидер отметил, что "охота на ведьм" подошла к концу, поэтому уже можно приступать к налаживанию отношений с РФ.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.