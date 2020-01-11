Трамп захотел подружиться с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости восстановить отношения с Россией. По его мнению, особого внимания требуют торговые отношения.

"Я думаю, мы должны быть в состоянии вести торговлю с Россией. Думаю, надо поладить", - сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что "охота на ведьм" подошла к концу, поэтому уже можно приступать к налаживанию отношений с РФ.