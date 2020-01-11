Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Трамп захотел подружиться с Россией

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости восстановить отношения с Россией. По его мнению, особого внимания требуют торговые отношения.

"Я думаю, мы должны быть в состоянии вести торговлю с Россией. Думаю, надо поладить", - сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что "охота на ведьм" подошла к концу, поэтому уже можно приступать к налаживанию отношений с РФ.

сша торговля отношения дональд трамп охота на ведьм
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Левада - Центр: популярность вооруженных сил в России растет
Формула небес
"ЛСД - мой трудный ребенок" - Гороскоп дня
Ваше здоровье
Витамин D снижает риск развития рака печени
Последние материалы
В Совфеде прокомментировали заявление Ирана о сбитом самолете
Трамп захотел подружиться с Россией
Диетолог рассказала, кому нельзя есть плавленный сыр
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Левада - Центр: популярность вооруженных сил в России растет
"ЛСД - мой трудный ребенок" - Гороскоп дня
Украинские эксперты получили в Иране доступ к черным ящикам
Лидер "Хезболлы" обещает вывести армию США из региона
Витамин D снижает риск развития рака печени
Биологи обнаружили у африканских попугаев склонность к альтруизму
Популярное
Новости Украины
Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского из Омана"

Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.

Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского из Омана"
Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"
Катастрофы
Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"
Единоборства. Новости и обзоры
Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину
Здоровье
Медики назвали признаки отсутствия рака у человека
Соломон Соловьев "ЛСД - мой трудный ребенок" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер "Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение Игорь Буккер Василий Амирджанов Инфернальные колядки: Великая Отечественная — это весело! Василий Амирджанов
Комментарии
Стоматолог отказал в помощи трехлетнему ребенку и избил его мать
Украинские эксперты получили в Иране доступ к черным ящикам
Трамп захотел подружиться с Россией
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Украинские эксперты получили в Иране доступ к черным ящикам
Украинские эксперты получили в Иране доступ к черным ящикам
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Специалисты NASA показали снимок центра нашей Галактики
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Украинские эксперты получили в Иране доступ к черным ящикам
Банк Натальи Касперской лишился лицензии
Эксперт объяснил причину роста в РФ долларовых миллиардеров
Эксперты назвали причины снижения пенсий в 2020 году
Эксперты назвали причины снижения пенсий в 2020 году
Инфляция по итогам 2019 года в России составила 3%
Родители не поздравили с Новым годом живущую в медцентре девочку
Число китайцев сильно преувеличено
Эксперты назвали причины снижения пенсий в 2020 году
Инфляция по итогам 2019 года в России составила 3%
Россия и Турция объявили дату прекращения огня в Идлибе
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ