Власти Ирана заявили о том, что украинский Boeing, потерпевший крушений в Тегеране, был случайно сбит ракетой, поскольку пролетал над важным военным объектом. Об этом сообщило агентство Reuters.
Руководство вооруженных сил страны выразило соболезнования в связи с трагедией, а также пообещало, что все виновные в этом инциденте "понесут наказание". Глава Минобороны Ирана Джавад Зариф считает, что причиной крушения Boeing в Тегеране стала "человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США".
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.