Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing

Власти Ирана заявили о том, что украинский Boeing, потерпевший крушений в Тегеране, был случайно сбит ракетой, поскольку пролетал над важным военным объектом. Об этом сообщило агентство Reuters.

Руководство вооруженных сил страны выразило соболезнования в связи с трагедией, а также пообещало, что все виновные в этом инциденте "понесут наказание". Глава Минобороны Ирана Джавад Зариф считает, что причиной крушения Boeing в Тегеране стала "человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США".