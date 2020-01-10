Украинские эксперты получили в Иране доступ к черным ящикам

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о сотрудничестве Ирана с украинскими экспертами в расследовании крушения пассажирского самолета под Тегераном.

Киев направил в Иран команду из почти 50 экспертов для участия в расследовании катастрофы. Представителям украинской делегации был предоставлен доступ к черным ящикам, к обломкам самолета и к месту крушения.

Несмотря на заявления Канады, Великобритании, США и некоторых других стран, имеющих долю в компании Boeing, о том, что самолет был сбит иранской ракетой, вероятно, по ошибке, Пристайко заявил, что Украина пока не хочет делать выводы о причинах катастрофы.

В Киеве хотят установить истину

Министр иностранных дел Украины отметил, что вопрос о том, где будут расшифрованы черные ящики, все еще остается предметом обсуждения, но отметил, что его страна хочет, чтобы это произошло в Киеве.

"Мы не отвергаем ни одной из версий. Мы хотим установить истину. На данный момент у нас нет оснований говорить о том, что иранские власти не координируют свою деятельность или недостаточно взаимодействуют с Украиной", — сказал он.

По словам Пристайко, украинские полеты в Иран и Ирак будут запрещены до завершения расследования.