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Лидер "Хезболлы" обещает вывести армию США из региона

Мир

Американские войска не будут в безопасности, если они останутся в Западной Азии после совершенных ими преступлений, заявил вице-президент Исполнительного совета ливанского движения сопротивления "Хезболлы" шейх Али Дамуш.

"Высокомерная американская администрация должна знать, что ее терроризм против народов региона и убийство Сулеймани и Мухандиса не смогут компенсировать ее неудачи. Соединенные Штаты потеряли свой престиж, и доверие союзников не будет восстановлено", — считает Али Дамуш.

Вице-президент отметил, что США своими действиями открыли для движения сопротивления новые горизонты, и "Хезболла" добьется окончательного вывода американских войск из региона.

Ближний Восток теперь, по мнению представителя ливанского движения сопротивления, разделен на две оси: зла (возглавляемую Соединенными Штатами) и сопротивления (возглавляемую Исламской Республикой).

"Конфликт в регионе стал очень четким, и его стороны решительно разошлись. В этом нет никакой двусмысленности, как и сама цель стала очень очевидной, а именно - американское военное присутствие в регионе не будет безопасным для США", — сказал шейх Дамуш.

Темы хезболла войска сша западная азия шейх али дамуш ближний восток
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