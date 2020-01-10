Американские войска не будут в безопасности, если они останутся в Западной Азии после совершенных ими преступлений, заявил вице-президент Исполнительного совета ливанского движения сопротивления "Хезболлы" шейх Али Дамуш.
"Высокомерная американская администрация должна знать, что ее терроризм против народов региона и убийство Сулеймани и Мухандиса не смогут компенсировать ее неудачи. Соединенные Штаты потеряли свой престиж, и доверие союзников не будет восстановлено", — считает Али Дамуш.
Вице-президент отметил, что США своими действиями открыли для движения сопротивления новые горизонты, и "Хезболла" добьется окончательного вывода американских войск из региона.
Ближний Восток теперь, по мнению представителя ливанского движения сопротивления, разделен на две оси: зла (возглавляемую Соединенными Штатами) и сопротивления (возглавляемую Исламской Республикой).
"Конфликт в регионе стал очень четким, и его стороны решительно разошлись. В этом нет никакой двусмысленности, как и сама цель стала очень очевидной, а именно - американское военное присутствие в регионе не будет безопасным для США", — сказал шейх Дамуш.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.