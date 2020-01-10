Лидер "Хезболлы" обещает вывести армию США из региона

Американские войска не будут в безопасности, если они останутся в Западной Азии после совершенных ими преступлений, заявил вице-президент Исполнительного совета ливанского движения сопротивления "Хезболлы" шейх Али Дамуш.

"Высокомерная американская администрация должна знать, что ее терроризм против народов региона и убийство Сулеймани и Мухандиса не смогут компенсировать ее неудачи. Соединенные Штаты потеряли свой престиж, и доверие союзников не будет восстановлено", — считает Али Дамуш.

Вице-президент отметил, что США своими действиями открыли для движения сопротивления новые горизонты, и "Хезболла" добьется окончательного вывода американских войск из региона.

Ближний Восток теперь, по мнению представителя ливанского движения сопротивления, разделен на две оси: зла (возглавляемую Соединенными Штатами) и сопротивления (возглавляемую Исламской Республикой).