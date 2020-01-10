Испания разыскивает лидеров каталонских сепаратистов

Верховный суд Испании обратился в Европейский парламент с просьбой лишить лидеров каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона и Тони Комина неприкосновенности, как членов испанского парламента.

Бывший лидер Каталонии Пучдемон и бывший член каталонского правительства Тони Комин, в настоящее время разыскиваются правительством Испании по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Оба бежали в Бельгию в 2017 году после неудачно проведенного референдума. Это была попытка сделать Каталонию независимой. Тогда власти автономного сообщества Каталонии провозгласили Каталонскую Республику в границах автономии.

Однако правительство Испании данное решение посчитало нарушающим конституцию королевства. Парламент Каталонии был распущен, а декларация о независимости Каталонии аннулирована.

Верховный суд страны приговорил других лидеров Каталонии к тюремным срокам за их участие в попытке сделать Каталонию независимой республикой.