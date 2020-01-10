США ввели новые санкции против Ирана

Соединенные Штаты заявили о дополнительных санкциях, которые они ввели против нескольких отраслей экономики Ирана.

Министр иностранных дел США Стивен Мнучин сообщил, что новые ограничительные меры против иранского режима вызваны нападением на войска и союзников США.

Глава американского МИД уточнил, что санкции направлены на производственный, текстильный, горнодобывающий секторы иранской экономики, а также коснутся 17 ведущих производителей стали Ирана.

О новых санкциях против Исламской Республики ранее говорил президент США Дональд Трам, после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по двум американским авиабазам в Ираке.

Тогда было объявлено о начале операции "Мученик Сулеймани" против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Иранские военные выпустили по объектам США десятки ракет класса "земля — земля".