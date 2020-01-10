Россия и Турция объявили дату прекращения огня в Идлибе

Как сообщает турецкое Министерство обороны, Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе, в сирийской зоне деэскалации.

Перемирие будет объявлено в полночь 12 января, и тогда прекратятся воздушные и наземные атаки.

Накануне стало известно о том, что незаконные вооруженные группировки совершили в зоне деэскалации 16 обстрелов за сутки. В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии призвали командующих этих группировок выйти на мирный путь решения конфликтов.

В 2017 году в Астане Россия, Иран и Турция подписали меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Были утверждены четыре зоны деэскалации военного конфликта, одна из них находится в провинции Идлиб.

Военный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска в 2015 году стали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков.

Через два года завершилась активная фаза военной операции. В настоящее время происходят зачистки террористических группировок в отдельных районах Сирии.