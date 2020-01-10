Рябков: пока нет оснований обвинять Иран в авиакатастрофе

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о том, что в деле разбившегося украинского самолета Россия на стороне Ирана, поскольку пока нет оснований обвинять эту страну в происшествии.

Заявление Рябкова прозвучало после выступления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который на основе данных своей разведки обвинил иранских военных в том, что они случайно сбили ракетой самолет.

"Нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями", — отметил дипломат.

Ранее в организации гражданской авиации Ирана сообщили о том, что готовы сотрудничать в расследовании катастрофы со всеми странами, чьи граждане были на борту лайнера. И если иранские специалисты не смогут расшифровать "черные ящики", Иран отправит их в любую страну для детального исследования.