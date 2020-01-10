В Австралии требуют отставки премьера и прекращения добычи угля

Десятки тысяч австралийцев по всей стране вышли на улицы на демонстрации, призывая консервативное правительство бороться с глобальным потеплением и сократить потребление ископаемого топлива.

Австралия пережила самый засушливый и жаркий год с рекордно высокой средней температурой 41,9 градуса по Цельсию. В пожарах, которые бушуют в стране с октября прошлого года, погибли, по меньшей мере, 26 человек, и уничтожены более 2000 домов.

Австралийцы обвиняют правительство Скотта Моррисона в неспособности действовать в чрезвычайной ситуации, которая сложилась на материке из-за сильных пожаров, в нежелании заниматься вопросами изменения климата. При этом в стране продолжается добыча угля, что и способствует, по мнению демонстрантов, глобальному потеплению.

Митингующие жители Австралии призвали правительство лозунгами "менять политику, а не климат", а премьера Моррисона вообще уйти в отставку.

Австралия признана одной из самых загрязненных парниковыми газами стран из-за интенсивного использования угля в качестве топлива.