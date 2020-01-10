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Трампа уличили в тесной связи с руководством Boeing

Мир

В Соединенных Штатах заявления разведки об иранских ракетах, якобы сбивших украинский самолет, связывают с тем, что администрация Трампа тесно контактирует с компанией Boeing, сообщает интернет-издание Reuters.

У генерального директора Boeing Денниса Муйленбургма существуют давние деловые отношения с американским президентом Дональдом Трампом.

С некоторых пор американская авиастроительная компания стала терпеть экономические потери от того, что в мире приостанавливаются полеты самолетов Boeing 737 MAX. Репутация модели уже давно испорчена многочисленными происшествиями.

Президент США торопится обвинить Иран в крушении самолета

В странах Европейского Союза приостановили полеты этих самолетов. А официальные лица Соединенных Штатов задавались вопросом, почему американские авиалинии не отказываются от лайнеров этой модели.

В администрации Трампа заявляли, что самолет безопасен и авиационные чиновники сообщали, что полеты Boeing 737 MAX продолжатся. Тем не менее, это решение было в конечном итоге отменено под общественным давлением.

Однако в настоящее время администрации Трампа торопится обвинить Иран в авиакатастрофе поскольку число смертельных аварий Boeing 737 увеличилось еще на одну, которая произошла с украинским бортом в небе над Тегераном.

Согласно статистике самолеты модели Boeing 737 с 2006 потерпели 24 катастрофы, в результате которых погибли, в общей сложности, 767 человек.

Темы boeing сша трамп boeing 737 max авиакатастрофы иранские ракеты
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