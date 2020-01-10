В Абхазии вышли на митинг сторонники президента республики

По сообщению Совета безопасности Абхазии, в Сухуми сторонники президента Рауля Хаджимба собрались на митинг в его поддержку у здания республиканского правительства.

Проводит протестную акцию в это же время и оппозиция, которая митинговала еще накануне.

Напомним, 9 января группа оппозиционеров собралась у здания Верховного суда, где рассматривался иск кандидата в президенты от партии "Амцахара" Алхаса Квицинии. Он оспаривал решения суда первой инстанции, признавшего действительными итоги президентских выборов.

Затем демонстранты устроили акцию протеста у здания администрации президента, стали его штурмовать, разбивая окна и выламывая дверь.

Депутаты Народного Собрания Абхазии, чтобы стабилизировать ситуацию в стране обратились к Раулю Хаджимбе с предложением о его отставке. Однако президент не стал уходить со своего поста и заявил, что видит решение кризиса в республике в переговорах с протестующими.