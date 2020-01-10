Совбез ООН обвинил США в преступлении против иранских лидеров

Участники заседания Совета Безопасности Организации объединенных наций резко высказались в отношении последних действий администрации США на Ближнем Востоке.

Первоначально на заседании намеревались обсудить Устав ООН, однако встреча представителей стран-участниц ООН превратилась в эмоциональные дебаты о ситуации на Ближнем Востоке, которую дестабилизирует администрация Дональда Трампа.

США были предъявлены обвинения в преступлении против иранских и иракских лидеров, которые боролись с ИГИЛ* (организацией, запрещенной в России) и Фронтом ан-Нусра*(запрещенной в России) в Сирии и Ираке.

Соединенные Штаты не предоставляют доказательств опасности Ирана

Посол США в ООН Келли Крафт утверждала, что это был шаг по предотвращению "неминуемой угрозы", не предоставляя при этом никаких доказательств.

"Это решение было принято нелегко, но Иран уже много лет угрожает жизни американцев", - заявила Крафт.

Известно, что президент США Дональд Трамп лично отдал приказ об убийстве генерала Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса, командира иракских подразделений народной мобилизации.

Генерал Сулеймани тесно сотрудничал с контртеррористическими группами в борьбе с наиболее жестокими террористическими группировками, включая ДАИШ (ИГИЛ*).