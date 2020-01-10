Иран обвиняет США в подражании террористическим группировкам

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал угрозы администрации Трампа бомбить культурные объекты Ирана имитацией поведения террористической группы ИГИЛ*, угрожающей культурному наследию стран в регионе.

"США стремятся подражать военным преступлениям ДАИШ (ИГИЛ*, террористическая организация, запрещенная в РФ), угрожающим культурному наследию тысячелетней цивилизации Ирана", — написал Зариф в своем сообщении Совету Безопасности ООН.

Его сообщение зачитал в ходе заседания совета посол Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи, поскольку США запретили Зарифу принимать участие во встрече в Организации Объединенных Наций.

Глава МИД Ирана сделал свое заявление после того, как президент США Трамп предположил, что он может бомбить иранские культурные объекты в ответ на любое возмездие за убийство Вашингтоном генерала Сулеймани.

После ответных ракетных ударов Ирана по американской авиабазе Айн аль-Асад в западном Ираке Трамп все-таки отступил от своих предыдущих угроз и смягчил собственную риторику.