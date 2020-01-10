Американцы говорят о возможной войне между США и Ираном

Подавляющее большинство жителей Соединенных Штатов считают, что убийство иранского генерала Кассема Сулеймани сделало Америку менее безопасной, а поведение президента Дональда Трампа в Иране безрассудным.

Опрос, который провело издание USA Today показал: более половины респондентов считают, что убийство иранского военного сделало Соединенные Штаты менее безопасными. Большинство опрошенных американцев, 52 процента, назвали поведение Трампа в отношении Исламской Республики безрассудным, почти 70 процентов уверены в том, что Иран будет нападать на американцев не только на Ближнем Востоке, но и на территории США и, что две страны вступят в войну.

Почти 50 процентов опрошенных считают, что их президент приказал убить Сулеймани в попытке отвлечь внимание от своего импичмента.

В Конгрессе пытаются остановить военные действия Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала действия Трампа провокационными, от которых Америка не стала более безопасной.

"То, что произошло, по мнению многих из нас, не способствует миру, а является эскалацией", - сказала Пелоси.

Палата представителей США приняла резолюцию, чтобы остановить Трампа от совершения дальнейших военных действий против Ирана, через несколько дней после того, как он приказал нанести удар, который убил Сулеймани и обострил напряженность в регионе.