Украинский экономист подсчитал убытки от "Турецкого потока"

Уже совсем скоро Украина начнет нести финансовые убытки из-за того, что заработал "Турецкий поток" и введется в эксплуатацию "Северный поток-2".

С таким пессимистичным прогнозом выступил в эфире канала NewsOne Олег Пендзин, экономист.

По словам финансового аналитика, сейчас транзит российского газа через ГТС Украины составит примерно 65-70 млрд кубометров в год.

"В случае если газопровод будет проложен дальше, полноценным транзитером станет уже Турция, которая и заберет нынешний доход Украины", — считает Пендзин.

Экономист также отметил, что европейским странам выгоднее будет "получать газ через новые газопроводы".

"Киев уже сейчас должен всерьез озаботиться тем, как сохранить $3 млрд, которые пока еще получает за транзит. Впрочем, и их скоро не будет. Мы же согласились с тем, что в ближайшие 5 лет получим что-то около 7 млрд. А на деле, если посчитать, то и столько не выйдет. По моим прикидкам, - порядка $1,5 млрд. И все", — говорит экономист.

И поясняет, что когда заработает "Северный поток-2", украинская доля транзита "упадет" до 40 млрд кубометров.

Стоит отметить, что обеспокоенность в связи с риском потерять долю транзита после запуска "Турецкого потока" не далее, как 9 января, уже высказывал Сергей Макогон, топ-менеджер компании "Оператор ГТС — Украина". По его расчетам, Украина начнет терять по $450 млн в год.

Напомним, что 8 января президенты России и Турции дали официальный старт "Турецкому потоку", по которому газ уже поступает в Болгарию, Грецию и Северную Македонию.