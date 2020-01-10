Трамп: Европа меня не любит, а ведь я ее от России защищаю

Американский президент Дональд Трамп всерьез, похоже, расстроен тем, что европейские партнеры "как-то не очень хорошо" к нему относятся.

Выступая перед своими сторонниками на митинге в штате Огайо, Трамп посетовал на то, что его "невзлюбили в Европе", хотя правительство Штатов "защищает" Европу от России. И именно благодаря Вашингтону НАТО имеет сейчас "массу преимуществ".

"Мы защищаем страны Европы от России. При этом цифры расходов стран НАТО снижаются на протяжении последних лет 18. Я пришел и сказал им: "Ребята, вы — неплательщики! Надо бы начать платить уже. Поэтому я, в отличие от Обамы, который такого не говорил, и не нравлюсь", — уверен Трамп.

Напомним, что о своем нежелании "платить за всех", американский президент говорил уже неоднократно. Равно как и том, что планирует "урезать" расходы на НАТО с 22 до 16%.

Однако что именно делает США, чтобы "защищать Европу", Трамп разъяснить, по-видимому, забыл. А вот Москва, со своей стороны, не раз говорила о том, что НАТО придумал "российскую угрозу" и нагнетает с ее помощью обстановку, преследуя одну-единственную цель: усилить свое присутствие у границ РФ.