Министерство иностранных дел Украины направило в адрес России очередную ноту протеста. Поводом для возмущения стал "несогласованный с властями Украины" визит в Крым президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщила Екатерина Зеленко, пресс-секретарь дипведомства Незалежной. Как она написала в Twitter:
"Российской стороне направлена нота протеста в связи с тем, что Путин совершил очередной несогласованный с Украиной визит на временно оккупированную территорию Крыма для того, чтобы наблюдать за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России".
По мнению Зеленко, и сам визит российского лидера, и "аннексия Крыма" — грубые нарушения госсуверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, что вчера, 9 января, российский президент с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал за ходом учений Северного и Черноморского флотов.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.