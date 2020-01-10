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Украина возмущена: Путин опять без разрешения был в Крыму

Мир » Бывший СССР » Украина

Министерство иностранных дел Украины направило в адрес России очередную ноту протеста. Поводом для возмущения стал "несогласованный с властями Украины" визит в Крым президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщила Екатерина Зеленко, пресс-секретарь дипведомства Незалежной. Как она написала в Twitter:

"Российской стороне направлена нота протеста в связи с тем, что Путин совершил очередной несогласованный с Украиной визит на временно оккупированную территорию Крыма для того, чтобы наблюдать за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России".

По мнению Зеленко, и сам визит российского лидера, и "аннексия Крыма" — грубые нарушения госсуверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, что вчера, 9 января, российский президент с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал за ходом учений Северного и Черноморского флотов.

Темы крым путин протест мид украины екатерина зеленко
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