Польша считает своим приоритетом независимость от российского газа

Приоритетным желанием Польши на сегодняшний день является получение независимости от российского газа и жизнь в альянсе с США.

С таким заявлением выступил Януш Ковальский, замминистра госактивов страны, пишет сегодня газета Telewizja Republika.

"Польша, начиная с 2015 года, когда на выборах победили президент Анджей Дуда и партия "Право и справедливость", воплощает в жизнь очень важный для нас геополитический проект: планомерно выстраивает систему, которая поможет стране перестать зависеть от российского газа", — сказал политик.

По словам Ковальского, в случае если "начнутся вдруг" перебои с поставками через газопровод "Дружба", польский "Нафтопорт" позволит с легкостью "заменить поставщика" и начать импортировать нефть через терминал в Гданьске.

Кроме того, добавил чиновник:

"Польша в приоритет ставит энергетическое сотрудничество с Соединенными Штатами. И надеется, что присутствие военных США на ее территории будет увеличиваться".

К слову, контракт на поставки "голубого топлива" между "Газпромом" и "ЕвроПолГазом" заканчивается уже в мае. А в декабре 2019 Петр Возняк, глава польского энергетического концерна PGNiG, говорил о необходимости его перезаключения и продолжения сотрудничества двух стран в газовой сфере.