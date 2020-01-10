Иран направил в ИКАО предварительный отчет о катастрофе Boeing

Власти Ирана провели предварительное расследование крушения украинского Boeing в Тегеране и уже направило отчет в Международную организацию гражданской авиации.

Информация об этом размещена на сайте ИКАО.

По данным иранских спецслужб, проводивших расследование, самолет "Международных авиалиний Украины" загорелся еще в воздухе. Предварительная версия — техническая неисправность лайнера.

Со своей стороны ИКАО призывает прекратить спекуляции вокруг вероятных причин авиакатастрофы, унесшей жизни 176 человек, до окончания официального расследования.

Напомним, что свою точку зрения на возможные причины трагедии ранее высказывали британский министр Борис Джонсон, представители Пентагона и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Все они обвинили Иран в том, что самолет был сбит "случайно выпущенной ракетой земля-воздух".

Иран с такой версией категорически не согласен и со своей стороны просит правительства Украины, Канады и руководство компании Boeing провести тщательное объективное расследование.