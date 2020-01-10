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Мнение Путина по ливийскому вопросу важно для ливийцев - эксперт

Мир

Генерал Ахмад аль-Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии, прокомментировал в официальном заявлении российско-турецкие инициативы по достижению в Ливии мира.

Он также добавил, что высшее командование ВС ЛНА полностью одобряет идеи президента России Владимира Путина, суть которых заключается в действиях по достижению прекращения в Ливии огня. В то же время он отметил, что не менее важным является противодействие боевикам из группировок, которые, согласно резолюциям СБ ООН, являются террористическими.

Политолог Юлия Стрелкова поделилась своей точкой зрения на заявления ЛНА. По ее словам, нельзя не отметить, какую важную роль играет мнение Владимира Путина для ливийского народа.

РФ уж стала своего рода гарантом и антикризисным арбитром в странах Ближнего Востока. Очень показательным примером стали действия России в Сирии.

«Они готовы к нему прислушиваться, тем более, что сейчас страна находится в непростой ситуации и Россия может помочь преодолеть кризис» - заключила политолог.

Российский и турецкий лидеры, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, пришли к единому мнению относительно урегулирования внутриливийского кризиса. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Главы государств также отметили, что на нынешний момент приоритетным считается немедленное прекращение огня.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию "Аль-Карама": военнослужащие стремятся освободить страну от боевиков, захвативших часть территорий страны после произошедшей в 2011 году революции, поддерживаемой США. В настоящий момент бóльшая часть страны контролируется ЛНА. Хафтара поддерживает народ, в том числе жители захваченной террористами столицы - города Триполи.

 

Темы ливия вс лна хафтар ливийский вопрос внутриливийский кризис
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