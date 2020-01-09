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Канада: у нашей разведки есть данные, что Boeing в Иране был сбит

Мир

По имеющимся у канадских властей данным, самолет "Украинских международных авиалиний", разбившийся в Иране, был сбит ракетой "земля-воздух".

С таким заявлением выступил Джастин Трюдо, премьер-министр Канады.

"Мы располагаем сведениями из нескольких источников, в числе которых и наша разведка, и наши союзники. И доказательства того, что Boeing был в Тегеране сбит, у нас тоже есть. Вероятно, ракета попала в него случайно", — сказал Трюдо.

Канадский премьер-министр добавил также, что его страна, "пожалуй, больше других" заинтересована в том, чтобы установить истинные причины катастрофы, поскольку "из 176 человек на борту 63 — канадцы".

"Для семей, которые сейчас скорбят по своим погибшим, известие о том, что они стали случайными жертвами случайной ракеты, станет еще одним шоком", — отмечает господин Трюдо.

Напомним, что о несколькими часами ранее выступления канадского премьера о том, что украинский Boeing был сбит иранскими военными из зенитного ракетного комплекса "Tор-M1" заявляли власти США. А американские СМИ говорили об имеющихся записях со спутников, на которых отчетливо видны два ракетных пуска и последовавший за ними взрыв.

Именно этой позиции Штаты настоятельно "рекомендуют", как заявлял вчера экс-депутат Верховной Рады, придерживаться властям Киева. А последние, в свою очередь, очень хотят, чтобы на месте крушения самолета "нашлись" российские ракеты.

Темы boeing канада ракета тегеран крушение
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