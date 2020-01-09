По имеющимся у канадских властей данным, самолет "Украинских международных авиалиний", разбившийся в Иране, был сбит ракетой "земля-воздух".
С таким заявлением выступил Джастин Трюдо, премьер-министр Канады.
"Мы располагаем сведениями из нескольких источников, в числе которых и наша разведка, и наши союзники. И доказательства того, что Boeing был в Тегеране сбит, у нас тоже есть. Вероятно, ракета попала в него случайно", — сказал Трюдо.
Канадский премьер-министр добавил также, что его страна, "пожалуй, больше других" заинтересована в том, чтобы установить истинные причины катастрофы, поскольку "из 176 человек на борту 63 — канадцы".
"Для семей, которые сейчас скорбят по своим погибшим, известие о том, что они стали случайными жертвами случайной ракеты, станет еще одним шоком", — отмечает господин Трюдо.
Напомним, что о несколькими часами ранее выступления канадского премьера о том, что украинский Boeing был сбит иранскими военными из зенитного ракетного комплекса "Tор-M1" заявляли власти США. А американские СМИ говорили об имеющихся записях со спутников, на которых отчетливо видны два ракетных пуска и последовавший за ними взрыв.
Именно этой позиции Штаты настоятельно "рекомендуют", как заявлял вчера экс-депутат Верховной Рады, придерживаться властям Киева. А последние, в свою очередь, очень хотят, чтобы на месте крушения самолета "нашлись" российские ракеты.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.