Захарова напомнила Польше о правде Нюрнбергского трибунала

В МИД России отреагировали на резолюцию сейма Польши, в которой вина за начало войны возлагается на гитлеровскую Германию и на СССР.

"Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду", — отметила Мария Захарова на своей странице в Facebook.

По мнению официального представителя Министерства иностранных дел РФ, правда, на самом деле, зафиксирована Нюрнбергским трибуналом.

"Если польский сейм сомневается в его решениях, так и надо об этом заявить. У подобного подхода есть своя квалификация — пересмотр итогов Второй мировой войны", — считает российский дипломат.

Ранее сейм Польши принял резолюцию, в которой обвинил Советский Союз наравне с гитлеровской Германией в начале Второй мировой войны.

Как известно, Нюрнбергский процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии осуществлял Международный военный трибунал. На основании Лондонского соглашения в него вошли представители стран-союзников: СССР, США, Великобритании и Франции, а также 19 других государств-членов Антигитлеровской коалиции.

Трибунал в Нюрнберге обвинил в преступной деятельности организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии.