Столтенберг: НАТО позволит местным силам бороться с терроризмом

Глава НАТО заявил, что развертывание войск военным альянсом не всегда является лучшим антитеррористическим вариантом, поскольку лучший способ заключается в том, чтобы позволить местным силам бороться с терроризмом.

Йенс Столтенберг сделал это заявление в ответ на призыв Дональда Трампа к Североатлантическому союзу активнее действовать в нестабильном Ближневосточном регионе.

" Я твердо убежден, что лучший способ борьбы с международным терроризмом-это не всегда развертывание войск НАТО в крупных боевых операциях", — сказал Столтенберг.

Он привел в пример военные маневры, проводимые НАТО в Афганистане и Ираке, куда было отправлено около 500 военных Североатлантического союза для, якобы подготовки местных войск.

"Лучший способ-это позволить местным силам самим бороться с терроризмом, и именно это мы делаем в Афганистане и в Ираке," — считает он.

Столтенберг не стал подробно рассуждать о возможной "более широкой роли" НАТО в Ближневосточном регионе. Он подчеркнул, что любые действия в этом направлении будут предприняты после консультаций со всеми 29 государствами-членами альянса, а также странами на Ближнем Востоке.