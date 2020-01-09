Глава гражданской авиации Ирана Али Абедзаде назвал "нелогичными слухами" сообщения о том, что украинский самолет, разбившийся неподалеку от Тегерана, был сбит ракетами.
Он заявил, что "с научной точки зрения невозможно, чтобы ракета попала в украинский самолет."
К тому же установлено, что пилоты украинского самолета пытались вернуться в аэропорт, следовательно версия о ракетной отпадает и по этой причине.
Ранее в Пентагоне предположили, что Boeing 737-800 был случайно сбит ракетой, выпущенной, предположительно, из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор».
Как заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, «черные ящики» не будут переданы для изучения США. Однако представители компании Boeing примут участие в расследовании авиакатастрофы.
Эксперты Украины уже находятся в Тегеране и приступят к изучению обстоятельств происшествия.
Представители Канады и других стран, граждане которых стали жертвами катастрофы, также будут заниматься ее расследованием.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.