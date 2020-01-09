В Иране опровергли слухи о ракете, сбившей украинский самолет

Глава гражданской авиации Ирана Али Абедзаде назвал "нелогичными слухами" сообщения о том, что украинский самолет, разбившийся неподалеку от Тегерана, был сбит ракетами.

Он заявил, что "с научной точки зрения невозможно, чтобы ракета попала в украинский самолет."

К тому же установлено, что пилоты украинского самолета пытались вернуться в аэропорт, следовательно версия о ракетной отпадает и по этой причине.

Ранее в Пентагоне предположили, что Boeing 737-800 был случайно сбит ракетой, выпущенной, предположительно, из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор».

Как заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, «черные ящики» не будут переданы для изучения США. Однако представители компании Boeing примут участие в расследовании авиакатастрофы.

Эксперты Украины уже находятся в Тегеране и приступят к изучению обстоятельств происшествия.

Представители Канады и других стран, граждане которых стали жертвами катастрофы, также будут заниматься ее расследованием.