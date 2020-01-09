Boeing проведет расследование крушения самолета в Иране

В Тегеране заявили, что американский авиастроительный концерн Boeing будет представлен в расследовании крушения пассажирского самолета, управляемого украинской авиакомпанией, которое произошло в окрестностях иранской столицы.

Представитель гражданской авиации Ирана Хасан Резайфар сообщил, что страны, граждане которых стали жертвами авиакатастрофы, а также производитель и оператор самолета Boeing 737-800, должны быть законно представлены в расследовании.

"Помимо Украины, своих консультантов представили также Швеция и Канада", — сказал Резайфар.

Организация гражданской авиации Ирана (CAO.ИРИ) сделала эти заявления на фоне слухов о том, что Иран блокирует любое участие США в расследовании инцидента с рейсом международной авиакомпании Ukraine International Airlines.

Напомним пассажирский борт направлялся в Киев из Тегерана, когда один из его двигателей, по предварительным данным, загорелся и он разбился недалеко от столицы Ирана.