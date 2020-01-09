Понтифик в борьбе с проблемами климата ставит в пример Грету Тунберг

Папа Римский Франциск обвиняет мировых лидеров в том, что они не прислушиваются к молодежи, выступающей за глобальные действия против изменения климата.

В своем ежегодном выступлении перед дипломатами Ватикана понтифик сказал, что изменение климата является "заботой всех", несмотря на то, что международное сообщество относится к проблеме весьма прохладно. В отличие, к примеру, от юной экологической активистки Греты Тунберг, с которой он встречался лично.

"Многие молодые люди стали активнее привлекать внимание политических лидеров к проблеме изменения климата. Забота о нашем общем доме должна быть заботой каждого", — сказал глава Ватикана.

Франциск предрек планете климатический кризис

Папа Римский напомнил о провальной конференции ООН в Мадриде, которая так и не смогла принять важных решений, чтобы противостоять проблеме глобального потепления.

Угрожающий планете климатический кризис "требует коллективного ответа, способного поставить общее благо выше частных интересов", считает Франциск.

Он помолился за тех, кто пострадал от разрушительных пожаров в Австралии и других районах Океании.

Известно, что лесные пожары в Австралии распространились на 8 миллионов гектаров, унесли жизни по меньшей мере 26 человек, разрушили более 2000 домов.