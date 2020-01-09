Рухани: без усилий Сулеймани в Лондоне не будет безопасности

Президент Ирана резко отреагировал на поддержку некоторыми британскими официальными лицами недавнего убийства США генерала Сулеймани, отметив, что его антитеррористическая деятельность способствовала международной безопасности, в том числе и самой Великобритании.

"Нет никаких сомнений в том, что если бы не усилия генерала Кассема Сулеймани, вы бы сегодня не наслаждались спокойствием в Лондоне", - сказал Хасан Рухани в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Ранее Джонсон заявил, что британское правительство не оплакивает убийство в террористическом стиле, а бывший министр иностранных дел Великобритании и нынешний член парламента Джереми Хант назвал происшествие "смелым шагом", который будет способствовать стабильности в регионе.

Президент Ирана посоветовал Европе вернуться к обязательствам по СВПД

Рухани отметил, что недавние потрясения, которые произошли в регионе, безусловно, являются результатом незаконных действий США, включая их выход из многостороннего ядерного соглашения с Ираном.

Иранский лидер посоветовал европейским странам вернуться к своим обязательствам по ядерной сделке и сказал, что Тегеран также откажется от своих контрмер, если они это сделают.

Борис Джонсон отметил, что сохранение СВПД играет важную роль в укреплении международной безопасности, и призвал к тотальным усилиям, направленным на сохранение соглашения.