Президент Ирана резко отреагировал на поддержку некоторыми британскими официальными лицами недавнего убийства США генерала Сулеймани, отметив, что его антитеррористическая деятельность способствовала международной безопасности, в том числе и самой Великобритании.
"Нет никаких сомнений в том, что если бы не усилия генерала Кассема Сулеймани, вы бы сегодня не наслаждались спокойствием в Лондоне", - сказал Хасан Рухани в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Ранее Джонсон заявил, что британское правительство не оплакивает убийство в террористическом стиле, а бывший министр иностранных дел Великобритании и нынешний член парламента Джереми Хант назвал происшествие "смелым шагом", который будет способствовать стабильности в регионе.
Рухани отметил, что недавние потрясения, которые произошли в регионе, безусловно, являются результатом незаконных действий США, включая их выход из многостороннего ядерного соглашения с Ираном.
Иранский лидер посоветовал европейским странам вернуться к своим обязательствам по ядерной сделке и сказал, что Тегеран также откажется от своих контрмер, если они это сделают.
Борис Джонсон отметил, что сохранение СВПД играет важную роль в укреплении международной безопасности, и призвал к тотальным усилиям, направленным на сохранение соглашения.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.