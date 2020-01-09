Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи считает неуместным призыв Вашингтона к сотрудничеству на фоне ужесточения санкций в отношении Тегерана и убийства высокопоставленного иранского командира.
Келли Крафт, американский постпред в ООН, направила письмо в Совет Безопасности организации о том, что Вашингтон готов без предварительных условий вступить в серьезные переговоры с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы миру и безопасности в регионе.
Иранский посол в ООН в ответ на это заявление отметил, что США после выхода из СВПД ввели в отношении Ирана многочисленные санкции, что нарушает международное право. А недавно, по мнению Тахт-Раванчи, США "открыли новую главу враждебности" по отношению к иранскому народу, совершив убийство генерала Сулеймани.
"Американцы предлагают сотрудничество, подчеркивая при этом необходимость усиления санкций. Это звучит невероятно. Правительство США выступает не за диалог, а за враждебность по отношению к иранскому народу", — отметил Тахт-Раванчи.
Иранский дипломат считает, что пока США продолжают свои военные действия, разговоры о сотрудничестве непонятны и, что иранский народ не будет обманут такими сомнительными предложениями.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.