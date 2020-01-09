В Иране американское предложение о сотрудничестве назвали невероятным

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи считает неуместным призыв Вашингтона к сотрудничеству на фоне ужесточения санкций в отношении Тегерана и убийства высокопоставленного иранского командира.

Келли Крафт, американский постпред в ООН, направила письмо в Совет Безопасности организации о том, что Вашингтон готов без предварительных условий вступить в серьезные переговоры с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы миру и безопасности в регионе.

США предлагают сотрудничество вкупе с усилением санкций

Иранский посол в ООН в ответ на это заявление отметил, что США после выхода из СВПД ввели в отношении Ирана многочисленные санкции, что нарушает международное право. А недавно, по мнению Тахт-Раванчи, США "открыли новую главу враждебности" по отношению к иранскому народу, совершив убийство генерала Сулеймани.

"Американцы предлагают сотрудничество, подчеркивая при этом необходимость усиления санкций. Это звучит невероятно. Правительство США выступает не за диалог, а за враждебность по отношению к иранскому народу", — отметил Тахт-Раванчи.

Иранский дипломат считает, что пока США продолжают свои военные действия, разговоры о сотрудничестве непонятны и, что иранский народ не будет обманут такими сомнительными предложениями.