Несмотря на заявление Дональда Трампа о том, что Соединенным Штатам больше не нужна нефть Ближнего Востока, американские нефтеперерабатывающие заводы, по-прежнему, используют тот вид нефти, который производит ближневосточный регион, отмечает Bloomberg.
"Сейчас США первые в мире среди производителей нефти и природного газа. Мы независимы, и нам не нужна ближневосточная нефть", — сказал Трамп после ответного ракетного удара Ирана по американским военным базам в Ираке.
Соединенные Штаты сократили поставки нефти из Персидского залива из-за резкого роста добычи сланцев, но по-прежнему импортируют более 10 процентов сырой нефти с Ближнего Востока, сообщает Bloomberg.
До рекордного бума добычи сланцевой нефти американские нефтеперерабатывающие компании Gulf coast инвестировали миллионы долларов в переработку относительно дешевой тяжелой нефти из стран Ближнего Востока и Латинской Америки.
Что касается сланцевой нефти, то она намного легче, по своему составу уступает природному топливу из Персидского залива, и подходит не всем американским НПЗ.
Из-за санкций США в отношении Ирана, Венесуэлы, снижения добычи в Мексике и канадских логистических ограничений, американские потребители тяжелой нефти по-прежнему зависят от ее поставщиков из Персидского залива.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.