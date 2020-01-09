Bloomberg: США все еще нуждаются в ближневосточной нефти

Несмотря на заявление Дональда Трампа о том, что Соединенным Штатам больше не нужна нефть Ближнего Востока, американские нефтеперерабатывающие заводы, по-прежнему, используют тот вид нефти, который производит ближневосточный регион, отмечает Bloomberg.

"Сейчас США первые в мире среди производителей нефти и природного газа. Мы независимы, и нам не нужна ближневосточная нефть", — сказал Трамп после ответного ракетного удара Ирана по американским военным базам в Ираке.

Соединенные Штаты сократили поставки нефти из Персидского залива из-за резкого роста добычи сланцев, но по-прежнему импортируют более 10 процентов сырой нефти с Ближнего Востока, сообщает Bloomberg.

Американским заводам нужна тяжелая нефть

До рекордного бума добычи сланцевой нефти американские нефтеперерабатывающие компании Gulf coast инвестировали миллионы долларов в переработку относительно дешевой тяжелой нефти из стран Ближнего Востока и Латинской Америки.

Что касается сланцевой нефти, то она намного легче, по своему составу уступает природному топливу из Персидского залива, и подходит не всем американским НПЗ.

Из-за санкций США в отношении Ирана, Венесуэлы, снижения добычи в Мексике и канадских логистических ограничений, американские потребители тяжелой нефти по-прежнему зависят от ее поставщиков из Персидского залива.

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