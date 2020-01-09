Соединенные Штаты призвали Нью-Дели не закупать российские системы противоракетной обороны С-400, иначе Индия столкнется с "риском введения санкций".
Об этом заявили в Госдепартаменте США, отметив, что Индия не застрахована от санкций Вашингтона в отношении сделки с Москвой, так же как и Турция, которая находится под угрозой санкций США в отношении аналогичной сделки.
В Госдепе подчеркнули, что "любые карательные меры" в отношении Нью-Дели будут приняты в соответствии с законом о противодействии противникам Америки на основе закона о санкциях, подписанного в 2017 году.
С-400 — это новейший российский ракетный комплекс, предназначенный для обнаружения, сопровождения и уничтожения самолетов, беспилотников или ракет на расстоянии до 402 километров.
Ряд государств, входящих в НАТО, в частности США, утверждают, что ракетные батареи российского производства С-400 не совместимы с подобным оружием военного альянса, поэтому страны приобретающие российские системы ПВО должны быть подвержены санкциям.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.