США грозят Индии санкциями за закупку ракетных комплексов С-400

Соединенные Штаты призвали Нью-Дели не закупать российские системы противоракетной обороны С-400, иначе Индия столкнется с "риском введения санкций".

Об этом заявили в Госдепартаменте США, отметив, что Индия не застрахована от санкций Вашингтона в отношении сделки с Москвой, так же как и Турция, которая находится под угрозой санкций США в отношении аналогичной сделки.

В Госдепе подчеркнули, что "любые карательные меры" в отношении Нью-Дели будут приняты в соответствии с законом о противодействии противникам Америки на основе закона о санкциях, подписанного в 2017 году.

Российские ПВО не совместимы с ракетами НАТО

С-400 — это новейший российский ракетный комплекс, предназначенный для обнаружения, сопровождения и уничтожения самолетов, беспилотников или ракет на расстоянии до 402 километров.

Ряд государств, входящих в НАТО, в частности США, утверждают, что ракетные батареи российского производства С-400 не совместимы с подобным оружием военного альянса, поэтому страны приобретающие российские системы ПВО должны быть подвержены санкциям.