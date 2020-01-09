Новый премьер Испании проведет переговоры с республиканцами Каталонии

Правительство левой коалиции вновь избранного премьер-министра Педро Санчеса обещает Испании защищать права трудящихся и бороться с коррупцией.

Педро Санчес заявил о том, что намерен заниматься экономикой страны, создавать рабочие места, отменить консервативные трудовые законы бывшего премьер-министра Мариано Рахоя, а также решать проблемы изменения климата и гендерного неравенства.

Аналитики, в свою очередь, предсказывают правительству Санчеса сложную работу, успех которой будет зависеть от проведения прогрессивных реформ и примирения с каталонскими сепаратистами.

Что касается затяжного каталонского кризиса, правительство нового премьера собирается начать переговоры с Республиканской левой партией Каталонии, крупнейшей независимой партией в Конгрессе, лидер которой Ориол Юнкерас отбывает 13-летний тюремный срок за свою роль в референдуме 2017 года. Итоги переговоров будут представлены на голосование и окончательное утверждение гражданами Каталонии.