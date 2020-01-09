ЕС намерен сохранить соглашение по иранской ядерной программе

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не пожалеет усилий для сохранения ядерной сделки с Ираном, чтобы добиться деэскалации напряженности в регионе.

Внутри Европейской комиссии первые лица ЕС провели переговоры, сосредоточив внимание на ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке после убийства Соединенными Штатами иранского генерала Кассема Сулеймани.

В ближайшее время министры иностранных дел ЕС проведут экстренное заседание в здании Европейского Совета, на котором рассмотрят вопросы сохранения СВПД.

Союзники в ярости от одностороннего решения Трампа

В ЕС признают, что Дональд Трамп в мае 2018 года незаконно вывел США из международного соглашения по иранской ядерной программе 2015 года или Совместного всеобъемлющего плана действий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заметил: западные союзники Вашингтона в ярости из-за того, что Трамп снова, игнорируя их мнение, принял одностороннее решение в отношении уничтожения генерала Сулеймани. На Западе понимают, что война с Ираном, если она будет развязана, грозит ужасными последствия всему миру.