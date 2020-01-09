Постпред Ирана при ООН: Тегеран завершил месть за Сулеймани

Постоянный представитель Ирана в Организации Объединенных наций Маджид Тахт-Раванчи заявил сегодня, что его страна "завершила месть за убийство генерала Касема Сулеймани".

Кроме того, дипломат сказал, что Тегеран надеется на то, что США не продолжат "свою агрессию", и Ирану не придется "отвечать на нее новыми военными действиями".

"Все наши действия были пропорциональны совершенному Штатами убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны, мы также не будем предпринимать таких действий", - подчеркнул он.

И напомнил, что, согласно статье 51 Устава ООН, у каждой страны есть право на самооборону. И своими действиями Иран именно это и реализовал.