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Источник Правда.Ру

Вашингтон давит на Киев, требуя обвинить Иран в крушении Боинга

Мир

Крушение украинского Boeing в Иране стало поводом для "беспрецедентного давления" на администрацию президента Незалежной со стороны США.

С таким заявлением сегодня выступил Игорь Мосийчук, экс-депутат Верховной Рады со ссылкой на собственный источник в офисе Зеленского.

По словам политика, Вашингтон хочет, чтобы Киев "назначил" виновным в крушении самолета Иран.

"Источники в Офисе президента сообщают, что в течение всего вчерашнего дня руководство Украины находится в постоянном контакте с посольством США. От нас требуют, чтобы мы начали давить на Иран, обвинять его в катастрофе", — говорит Мосийчук.

К слову, подтверждением правдивости этого заявления служит тот факт, что вчера на сайте украинского посольства в Иране было размещено, а затем удалено сообщение о "технической причине катастрофы".

"Ничем иным, кроме как давлением американцев, нельзя объяснить столь поспешное "переобувание" дипломатов относительно причин авиакатастрофы", — отметил экс-депутат.

Напомним, самолет Международных авиалиний Украины рухнул рано утром 8 января практически сразу после вылета из тегеранского аэропорта Хомейни. Никому из находившихся на борту людей выжить не удалось. Как стало известно позже, Иран отказался передать США для расшифровки черные ящики украинского Boeing.

Президент Зеленский поручил возбудить уголовное дело по факту катастрофы. Свои соболезнования украинскому лидеру направил Владимир Путин.

Темы сша иран боинг украина крушение игорь мосийчук офис зеленского
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