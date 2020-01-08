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ЧВК "Вагнера" заставила Эрдогана отвернуться от ПНС

Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошел на попятную после успехов Ливийской национальной армии, которую, по его словам, поддерживает ЧВК "Вагнера", и после встречи с российским лидером Владимиром Путиным отказался от громких заявлений касательно военной помощи ПНС, сменив их на призывы к немедленному прекращению огня.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Стамбуле призвали стороны конфликта в Ливии объявить перемирие начиная с ночи с 11 на 12 января, об этом гласит совместное заявление лидеров, опубликованное на сайте Кремля.

Анкара и Москва настаивают, что ливийцы должны возобновить внутренние всеобъемлющие переговоры под эгидой ООН и в соответствии с Ливийским политическим соглашением 2015 года (так называемое Схиратское соглашение).

"Прочный мир и стабильность в этой стране (Ливии — прим. Ред.) могут быть достигнуты только путем политического процесса, ведомого и осуществляемого ливийцами и основанного на искреннем и инклюзивном диалоге между ними. Ставка на военное решение продолжающегося в Ливии конфликта ведет только к дальнейшим страданиям и углубляет разногласия между ливийцами. Обеспечение немедленного прекращения огня является безотлагательным приоритетом для начала инклюзивного внутриливийского политического процесса под эгидой ООН, на основе Политического соглашения по Ливии от 2015 года, а также резолюции 2259 и других соответствующих решений СБ ООН", — гласит заявление Путина и Эрдогана.

Однако если для российского президента такие речи привычны, для лидера Турции — нет. До сих пор он заявлял о том, что немедленно вышлет на помощь так называемому Правительству национального согласия (ПНС) турецких военных, если от Файеза Сарраджа (премьер-министр ПНС — прим. ред.) поступит такая просьба. И тот попросил, а Эрдоган выслал — 35 военных офицеров Турции прибыли в Ливию в начале января.

И это на фоне регулярной незаконной поставки Анкарой оружия и сирийских боевиков банд формированиям Триполи и Мисураты, против которых, в частности, направлена антитеррористическая операция ЛНА. Эрдоган неоднократно заявлял, что Москва, хоть и неофициально, помогает фельдмаршалу ЛНА Халифе Хафтару. К этой поддержке он относил российскую частную военную кампанию "Вагнера".

По словам турецкого президента, в Ливии присутствует около двух тысяч бойцов российской "ЧВК". Это фактически и послужило основанием для того, чтобы Анкара поставила триполитанскому "правительству" военных.

Однако вышеупомянутая ЛНА и "вагнеровцы", об участии которых в ливийском конфликте Эрдоган судит по сообщениям из западных СМИ и социальных сетей, успешно ведут операцию по очистке северо-запада Ливии от террористов. За 3 часа 6 января они взяли один из важнейших городов страны — Сирт — и продвигаются дальше по направлению к Мисурате.

Очевидно, этот факт заставил Эрдогана усомниться в выборе стороны в Ливии. Договор с Сарраджем по Средиземноморью показал, что Анкара надеялась реализовать свои экономические амбиции за счет военной помощи. Однако сейчас, когда ПНС проигрывает, Эрдогану пришлось отступить от первоначальных планов. Вероятнее всего, он пытается заручиться поддержкой России в будущих переговорах с Хафтаром по нефти и средиземноморскому шельфу.

Темы пнс ливия эрдоган чвк вагнера
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