Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

"Колхоз": Жириновский о Евросоюзе

Мир » Европа

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержку в строительстве трубопровода "Северный поток-2". По его мнению, в Евросоюзе очень сложно принимаются решение, поэтому многие ключевые моменты могут затягиваться не неопределенный срок.

В пример политик привел трубопровод "Турецкий поток", который 8 января в торжественной обстановке ввели в эксплуатацию российские лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган. Жириновский считает, что проект удалось реализовать быстро, поскольку решение принимались двумя людьми - Путиным и Эрдоганом. 

"Северный поток - 2" решает целый Евросоюз, а это колхоз, вот и стройка остановилась. Вот два разных подхода, и первый, когда договариваются два человека, очевидно, лучше", - написал Жириновский в собственном Telegram-канале.

лдпр колхоз евросоюз тайип эрдоган владимир путин турецкий поток северный поток-2 владимир жириновский
Актуальная аналитика
Недвижимость
Что можно узнать о земельном участке, если посмотреть его на кадастровой карте?
Психотерапия
Расстройство пищевого поведения: компульсивное переедание
Новости Украины
Украина отстала от России на 10-20 ключевых лет
Последние материалы
Расстройство пищевого поведения: компульсивное переедание
"Колхоз": Жириновский о Евросоюзе
Генсек ООН призвал сохранить мир в Персидском заливе
Украина отстала от России на 10-20 ключевых лет
ЕС и Белоруссия упростили визовый режим
Совет психолога: как включиться в работу без стресса
"Ребенок-безбилетник" найден мертвым в шасси самолета в Париже
Президент Эстонии публично поддержала США на Ближнем Востоке
Президент Уганды заявил, что жители страны умирают от переедания
США убеждены, что Иран не хочет убивать американцев
Популярное
Новости Украины
Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского из Омана"

Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.

Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского из Омана"
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Кошелек
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Зарубежный
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Общество
В минздраве прокомментировали смерть онколога Павленко
Соломон Соловьев Его называют просто Элвис - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Когда нужно отмечать Рождество Игорь Буккер Василий Амирджанов Медики Бабаева перестанут носить пациентов на руках Василий Амирджанов
Комментарии
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Большинство американцев не одобряют действий Трампа и ждут войны
Президент Эстонии публично поддержала США на Ближнем Востоке
Президент Эстонии публично поддержала США на Ближнем Востоке
Президент Эстонии публично поддержала США на Ближнем Востоке
Президент Эстонии публично поддержала США на Ближнем Востоке
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
Украина разваливает себя сама
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
Большинство американцев не одобряют действий Трампа и ждут войны
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Украина разваливает себя сама
Большинство американцев не одобряют действий Трампа и ждут войны
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
СМИ: военные США покинули две базы в Сирии и направляются в Ирак
Украина разваливает себя сама
Хакеры распространили ложную информацию о выводе войск США из Кувейта
WSJ: Трампа отговорили от атаки на иранские и российские объекты
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ