Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержку в строительстве трубопровода "Северный поток-2". По его мнению, в Евросоюзе очень сложно принимаются решение, поэтому многие ключевые моменты могут затягиваться не неопределенный срок.
В пример политик привел трубопровод "Турецкий поток", который 8 января в торжественной обстановке ввели в эксплуатацию российские лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган. Жириновский считает, что проект удалось реализовать быстро, поскольку решение принимались двумя людьми - Путиным и Эрдоганом.
"Северный поток - 2" решает целый Евросоюз, а это колхоз, вот и стройка остановилась. Вот два разных подхода, и первый, когда договариваются два человека, очевидно, лучше", - написал Жириновский в собственном Telegram-канале.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.