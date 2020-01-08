"Колхоз": Жириновский о Евросоюзе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержку в строительстве трубопровода "Северный поток-2". По его мнению, в Евросоюзе очень сложно принимаются решение, поэтому многие ключевые моменты могут затягиваться не неопределенный срок.

В пример политик привел трубопровод "Турецкий поток", который 8 января в торжественной обстановке ввели в эксплуатацию российские лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган. Жириновский считает, что проект удалось реализовать быстро, поскольку решение принимались двумя людьми - Путиным и Эрдоганом.