Генсек ООН призвал сохранить мир в Персидском заливе

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерриш делает все возможное, чтобы предотвратить начало войны в Персидском заливе. Он также призвал представителей других стран проявить терпимость, чтобы не допустить начала активных боевых действий в Ближневосточном регионе.

"Генеральный секретарь продолжит активные переговоры с вовлеченными сторонами. Это наш общий долг - предпринять все усилия, чтобы избежать войны в Персидском заливе", - заявил Дюжаррик.

Он также добавил, что сейчас мир "не может себе позволить" войну.