Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерриш делает все возможное, чтобы предотвратить начало войны в Персидском заливе. Он также призвал представителей других стран проявить терпимость, чтобы не допустить начала активных боевых действий в Ближневосточном регионе.
"Генеральный секретарь продолжит активные переговоры с вовлеченными сторонами. Это наш общий долг - предпринять все усилия, чтобы избежать войны в Персидском заливе", - заявил Дюжаррик.
Он также добавил, что сейчас мир "не может себе позволить" войну.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.